Воссоздание исторической колокольни началось в Никандровой пустыни

Работы по воссозданию исторической монастырской колокольни стартовали на территории Свято-Благовещенской Никандровой пустыни в августе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Работы по воссозданию исторической монастырской колокольни стартовали на территории Свято-Благовещенской Никандровой пустыни в августе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Новая колокольня монастыря, согласно разработанному проекту, будет повторять архитектурный облик исторической колокольни на начало XX века.
Перед строительством был проведен молебный чин её основания и освещения закладного камня. Их совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.