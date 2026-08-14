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Общество

Воссоздание исторической колокольни началось в Никандровой пустыни

14 августа 2026 года, 16:16

Работы по воссозданию исторической монастырской колокольни стартовали на территории Свято-Благовещенской Никандровой пустыни в августе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Воссоздание исторической колокольни началось в Никандровой пустыни

Фото Псковской епархии

Новая колокольня монастыря, согласно разработанному проекту, будет повторять архитектурный облик исторической колокольни на начало XX века.

Воссоздание исторической колокольни началось в Никандровой пустыни

Фото Псковской епархии

Перед строительством был проведен молебный чин её основания и освещения закладного камня. Их совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

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