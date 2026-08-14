О новых правилах зачёта в пенсионный стаж при уходе за пожилыми и инвалидами сообщили псковичам

Жители Псковской области, которые ухаживают за людьми 80 лет и старше, за инвалидами первой степени, инвалидами с детства или детьми инвалидами, с 2027 года начнут подтверждать такой уход для учета страхового стажа по новым правилам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Отделения СФР.

О периодах ухода нужно будет заявлять до их начала, а не после – как сейчас.

До конца 2027 года жителям Псковской области в том числе нужно будет зафиксировать в региональном Отделении СФР уход, который осуществлялся в течение текущего года либо раньше, чтобы он тоже был учтен при назначении пенсии.

«Сегодня присмотр за нетрудоспособными людьми учитывают в пенсионный стаж по заявлению. Оно подается в Социальный фонд после того, как соответствующий период завершен. Со следующего года порядок изменится: подавать заявление нужно будет с началом ухода и затем продлевать раз в 12 месяцев, если уход длится продолжительное время. При оформлении также потребуется приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним. Сейчас такое подтверждение нужно, только если ухаживающий и его подопечный проживают раздельно», – подчеркнул заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Чтобы подавать заявление об уходе и согласие было удобнее, с 2027 года их прием будет организован в том числе в электронной форме – на портале «Госуслуги». Также документы можно будет подать в Многофункциональном центре Псковской области.

До конца этого года действует нынешний порядок учета в стаж периодов по уходу за нетрудоспособными людьми. Согласно принятым поправкам, чтобы это время засчитали при оформлении пенсии, нужно зафиксировать соответствующие периоды до конца 2027 года. Делается это в том числе с помощью заявления в Отделение СФР.

С 2028 года потвердеть периоды ухода, которые были до 2027 года, станет невозможно.

«С 2027 года, как и в настоящее время, вести уход и учитывать его для пенсии может любой трудоспособный человек. При этом стоит помнить важное условие: чтобы периоды были учтены в стаж, ухаживающий должен иметь хотя бы один день официальной работы до или после ухода», – добавили в псковском Отделении СФР.