Ударившему женщину головой о печь жителю Невельского района усилили наказание

Согласно приговору Невельского районного суда, 15 декабря 2022 года мужчина, находясь в доме у жительницы деревни Карабаново, в ходе конфликта, причиной которого стал отказ женщины одолжить ему денег, ударил её головой о печь.

Потерпевшая, потеряв сознание, упала и ударилась затылком.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Тогда житель Невельского района был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, и на основании вердикта присяжных заседателей отправлен на десять лет в исправительную колонию строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

В апелляционном порядке уголовное дело рассмотрел Псковский областной суд.

«По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор суда первой инстанции изменен с усилением наказания до 12 лет лишения свободы», – подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Псковской области.