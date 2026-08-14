Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ударившему женщину головой о печь жителю Невельского района усилили наказание

14 августа 2026 года, 15:54

Ударившему женщину головой о печь жителю Невельского района усилили наказание, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

Ударившему женщину головой о печь жителю Невельского района усилили наказание

Фото Андрея Степанова

Согласно приговору Невельского районного суда, 15 декабря 2022 года мужчина, находясь в доме у жительницы деревни Карабаново, в ходе конфликта, причиной которого стал отказ женщины одолжить ему денег, ударил её головой о печь.

Потерпевшая, потеряв сознание, упала и ударилась затылком. 

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Тогда житель Невельского района был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, и на основании вердикта присяжных заседателей отправлен на десять лет в исправительную колонию строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

В апелляционном порядке уголовное дело рассмотрел Псковский областной суд.

«По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор суда первой инстанции изменен с усилением наказания до 12 лет лишения свободы», – подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа