Студентка ПИШ ПсковГУ покорила «Сириус» в числе лучших молодых математиков России

Студентка ПИШ ПсковГУ Арина Иванова покорила «Сириус» в числе лучших молодых математиков России. Об этом «Псковской правде» сообщили в университете.

Псковская студентка приняла участие в программе профессиональной переподготовки «Педагогика развития талантов», рассчитанной на студентов непедагогических направлений. «Отучившись, сильные в науке студенты могут преподавать в школах с углубленным изучением их профильных дисциплин», – поделились в ПсковГУ.

Арина Иванова стала одной из семи финалистов в направлении «Математика».

Всего же за возможность пройти переподготовку, как уточнили в университете, боролись 400 участников из 42 регионов России. Отбор прошли 50 будущих педагогов.

За месяцы обучения студенты разобрали школьный курс математики с точки зрения работы с одаренными детьми, изучили основы педагогической психологии, прошли три практики и освоили очный модуль обучения в «Сириусе», а также защитили индивидуальные проекты. Со всеми задачами Арина Иванова справилась успешно.

«Сам факт, что я прошла, уже стал для меня сильной мотивацией и подтверждением, что я на правильном пути. Раньше я знала математику, но не знала, как её правильно объяснить. Теперь я вижу грань между простой передачей знаний и настоящим развитием таланта. Эти приёмы помогут мне в обучении, и я обязательно буду использовать их в дальнейшей работе», – поделилась студентка ПИШ ПсковГУ.