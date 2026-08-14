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Общество

126 метеоров потока Персеиды запечатлел над Мальским скитом псковский астрофотограф

14 августа 2026 года, 16:23

Порядка 126 метеоров потока Персеиды запечатлел псковский астрофотограф Петр Митрофанов. Видеозапись он опубликовал в группе «АстроПсков» в «ВКонтакте».


Съемка проходила в ночь на 13 августа над Мальским скитом в Печорском районе.

«В кадр 20мм объектива попало порядка 126 метеоров потока Персеиды в разных частях кадрах, были и довольно яркие», – поделился Петр Митрофанов и пояснил, что в видеозапись попали снимки метеоров вблизи радианта потока Персеиды.

Астрофотограф отметил, что в кадр попадают и треки от искусственных спутников Земли, которые, «так скажем, смазывают восприятие метеорного потока».

«К сожалению, их становится все больше и больше и убрать их со всех 126 кадров путем замазывания штампом просто непосильная задача. В дальнейшем из этих снимков будет сделан композитный кадр», – подытожил астроном-любитель.

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