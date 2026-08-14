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Общество

Юлия Пересильд выступит в Пскове с группой «Мандрагора»

14 августа 2026 года, 14:21

Актриса театра и кино Юлия Пересильд выступит в Пскове в октябре со своей группой «Мандрагора». Об этом уроженка Пскова рассказала в эфире программы «Звуки городов России» на радиостанции «Серебряный дождь» (100.1 FM), пишет ПАИ.

Юлия Пересильд выступит в Пскове с группой «Мандрагора»

Фото: Андрей Степанов

Она рассказала, что её давняя мечта исполнится уже 17 октября.

«Я действительно хотела выступить с моей командой, с группой «Мандрагора» в любимом Пскове. Рада, что это состоится», – поделилась Юлия Пересильд.

Коллектив сыграет специальную программу «Птица-Победа».

Мероприятие состоится в рамках большого одноименного тура, посвящённого 85-летию битвы под Москвой и в целом Великой Отечественной войне.

Как отмечается на сайте проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, концертный тур охватит семь городов воинской славы: Тулу, Тверь, Наро-Фоминск, Псков, Великий Новгород, Ковров и Смоленск.

В Пскове концерт пройдет в Доме офицеров. Вход на него свободный.

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