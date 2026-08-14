В Псковской области полицейские изъяли контрафактный табак на 2 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Незаконную деятельность 41-летнего индивидуального предпринимателя выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Великих Луках. Они установили, что мужчина сбыла в арендуемом торговом помещении на рынке немаркированные табачные и никотинсодержащие изделия.

В ходе опроса предприниматель пояснил, что приобрел контрафактную продукцию в Москве для реализации на территории Псковской области. Согласно предварительным данным, стоимость изъятых сигарет составила более двух миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Предпринимателю может грозить до шести лет колонии.

«В настоящее время в отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – отметили в ведомстве. Расследование продолжается.