Управляющий делами администрации Опочецкого округа стала участником марафона «Служение»

Управляющий делами администрации Опочецкого округа Людмила Зирбуева стала участником марафона «Служение». Об этом пишет газета «Красный маяк».
Управляющий делами администрации Опочецкого округа Людмила Зирбуева стала участником марафона «Служение». Об этом пишет газета «Красный маяк».
Профессиональная биография Людмилы Зирбуевой неразрывно связана с развитием муниципального округа на протяжении вот уже почти 40 лет. С 1987 года, пройдя путь от инспектора до управляющего делами администрации Опочецкого района, она стала настоящим стержнем, на котором держится слаженная работа аппарата.
Путь Людмилы Зирбуевой в муниципальной службе начался в непростые времена – тогда требовались и исполнительность, и умение принимать решения в условиях перемен. Более 30 лет Людмила Владимировна работала в избирательной комиссии. В 2009 году она перешла в администрацию Опочецкого района и заняла должность управляющего делами. Вот уже многие годы Людмила Зирбуева является ключевой фигурой в организации мероприятий – от международного фестиваля «Река Великая» до вручения юбилейных медалей ветеранам и празднования Дня Победы.
Её талант сплачивать людей и вести их за собой особенно проявился, когда Людмила Владимировна возглавила архивную службу Опочецкого муниципального округа.
«Под ее руководством архив стал не просто хранилищем документов, а живым центром, где бережно сохраняется история края. Внедрение новых направлений, таких как отбор на хранение документов личного происхождения видных деятелей и организация приема документов на электронных носителях, позволило вывести работу архива на новый уровень», – поделились в редакции районной газеты и уточнили, что под руководством Людмилы Зирбуевой Опочецкий районный архив признали одним из лучших на территории Псковской области.
Она отметила, что в работе архива самое ценное – живые истории людей, строивших район, защищавших и прославлявших его. «Когда мы находим письма, воспоминания, фотографии, мы словно прикасаемся к прошлому, сохраняя его для будущих поколений. Это большая ответственность и огромное удовлетворение», – подчеркнула Людмила Владимировна. Она также сообщила, что активно участвует в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий, выступая наставником.
«Видеть, как молодые специалисты растут, как они обретают уверенность, как их идеи воплощаются в жизнь – это, пожалуй, самая большая награда. Моя задача – передать им свой опыт, помочь найти свой путь, поддержать в трудную минуту. Ведь именно в преемственности – сила нашей системы», – поделилась муниципальный служащий.
Именно благодаря инициативе Людмилы Зирбуевой и её неустанной работе в администрации Опочецкого округа был внедрен институт наставничества: шесть пар наставников-стажеров – реальный механизм, ускоривший адаптацию новых сотрудников на 30% и способствовал формированию сплоченного коллектива.
Не остается без её внимания и поддержка участников специальной военной операции. В прошлом году в кадровый резерв включили участника боевых действий, для которого разработали индивидуальную программу повышения квалификации. Уже в январе текущего года мужчину приняла на должность главы территориального отдела.
За годы муниципальной службы Людмила Владимировна подготовила не одно поколение ответственных, грамотных и трудолюбивым муниципальных служащих. Многие из них прошли путь от специалистов до руководителей отделов.
«Многочисленные награды – почетные грамоты государственной архивной службы России, архивного Управления Псковской области, администрации Псковской области, избирательной комиссии Псковской области, почетная грамота губернатора Псковской области – лишь малая часть признания ее заслуг», – подытожили в редакции.