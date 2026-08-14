Управляющий делами администрации Опочецкого округа стала участником марафона «Служение»

Профессиональная биография Людмилы Зирбуевой неразрывно связана с развитием муниципального округа на протяжении вот уже почти 40 лет. С 1987 года, пройдя путь от инспектора до управляющего делами администрации Опочецкого района, она стала настоящим стержнем, на котором держится слаженная работа аппарата.

Путь Людмилы Зирбуевой в муниципальной службе начался в непростые времена – тогда требовались и исполнительность, и умение принимать решения в условиях перемен. Более 30 лет Людмила Владимировна работала в избирательной комиссии. В 2009 году она перешла в администрацию Опочецкого района и заняла должность управляющего делами. Вот уже многие годы Людмила Зирбуева является ключевой фигурой в организации мероприятий – от международного фестиваля «Река Великая» до вручения юбилейных медалей ветеранам и празднования Дня Победы.

Её талант сплачивать людей и вести их за собой особенно проявился, когда Людмила Владимировна возглавила архивную службу Опочецкого муниципального округа.

«Под ее руководством архив стал не просто хранилищем документов, а живым центром, где бережно сохраняется история края. Внедрение новых направлений, таких как отбор на хранение документов личного происхождения видных деятелей и организация приема документов на электронных носителях, позволило вывести работу архива на новый уровень», – поделились в редакции районной газеты и уточнили, что под руководством Людмилы Зирбуевой Опочецкий районный архив признали одним из лучших на территории Псковской области.

Она отметила, что в работе архива самое ценное – живые истории людей, строивших район, защищавших и прославлявших его. «Когда мы находим письма, воспоминания, фотографии, мы словно прикасаемся к прошлому, сохраняя его для будущих поколений. Это большая ответственность и огромное удовлетворение», – подчеркнула Людмила Владимировна. Она также сообщила, что активно участвует в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий, выступая наставником.

«Видеть, как молодые специалисты растут, как они обретают уверенность, как их идеи воплощаются в жизнь – это, пожалуй, самая большая награда. Моя задача – передать им свой опыт, помочь найти свой путь, поддержать в трудную минуту. Ведь именно в преемственности – сила нашей системы», – поделилась муниципальный служащий.

Именно благодаря инициативе Людмилы Зирбуевой и её неустанной работе в администрации Опочецкого округа был внедрен институт наставничества: шесть пар наставников-стажеров – реальный механизм, ускоривший адаптацию новых сотрудников на 30% и способствовал формированию сплоченного коллектива.

Не остается без её внимания и поддержка участников специальной военной операции. В прошлом году в кадровый резерв включили участника боевых действий, для которого разработали индивидуальную программу повышения квалификации. Уже в январе текущего года мужчину приняла на должность главы территориального отдела.

За годы муниципальной службы Людмила Владимировна подготовила не одно поколение ответственных, грамотных и трудолюбивым муниципальных служащих. Многие из них прошли путь от специалистов до руководителей отделов.

«Многочисленные награды – почетные грамоты государственной архивной службы России, архивного Управления Псковской области, администрации Псковской области, избирательной комиссии Псковской области, почетная грамота губернатора Псковской области – лишь малая часть признания ее заслуг», – подытожили в редакции.