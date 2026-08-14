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Общество

Уголовное дело о передаче персональных данных возбудили в отношении рязанца по материалам псковского УФСБ

14 августа 2026 года, 13:00

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Рязани, передававшего за деньги персональные данные клиентов сотового операторами, по материалам УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Рязанской области следственным отделом ОМВД России по Рязани, сообщили «Псковской правде» в псковском УФСБ России.

Уголовное дело о передаче персональных данных возбудили в отношении рязанца по материалам псковского УФСБ

Фото редакции

Установлено, что, будучи специалистом центром обслуживания одного из операторов сотовой связи, фигурант, используя служебное положение, получал доступ к персональным данным клиентов. Их житель Рязани копировал и за денежное вознаграждение в дальнейшем направлял третьим лицам.

По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 стать 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

На данный момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование дела продолжается, подчеркнули в ФСБ.

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