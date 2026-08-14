Десерты из яблок научат готовить на мастер-классах на фестивале «Лешуга» в Пскове, который пройдет с 14 по 16 августа в Финском парке. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На нашем фестивале любой желающий сможет научиться готовить простые, понятные и в то же время очень вкусные блюда из яблок», – поделились организации.

Каждый день с 13:00 до 18:00 на фестивале будут работать две зоны с мастер-классами.

На одном из них гостям расскажут о тонкостях теста и начинок для яблочного штруделя, на втором – научат готовить оригинальные яблоки с начинкой (участники узнают, как сочетать ягоды и орехи, чтобы создать неповторимый вкус).

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».