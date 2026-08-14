Ушла из жизни псковский фельдшер Елена Богданова

Ушла из жизни фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Елена Богданова. Об этом «Псковской правде» сообщили в медицинском учреждении.

Служению медицине Елена Петровна посвятила более 35 лет своей жизни.

Ряды скорой помощи она пополнила в 1990 году. За годы безупречной работы Елена Богданова зарекомендовала себя как чуткий и отзывчивый человек, высококвалифицированный специалист, на которого всегда можно положиться.

Труд фельдшера не раз был отмечен почетными грамотами и благодарностями. Главной же наградой для неё всегда была благодарность спасенных пациентов.

Прощание с Еленой Богдановой пройдет в субботу, 15 августа, в 11:30 в храме Георгия Победоносца в Стругах Красных. «Светлая память о Елене Петровне навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», – написали в пресс-службе Псковской станции скорой медицинской помощи.