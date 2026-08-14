Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 1600 информаторов обучили в рамках регионального этапа проекта «ИнформУИК» в Псковской области

14 августа 2026 года, 11:37

Более 1600 информаторов обучили в рамках регионального этапа проекта «ИнформУИК» в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в облизбиркоме.

Более 1600 информаторов обучили в рамках регионального этапа проекта «ИнформУИК» в Псковской области

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Обучение перед выборами проводится с 6 августа. Главная задача федерального проекта «ИнформУИК» – обеспечение адресного информирования граждан: донести сведения о выборах и способах голосования, ответить на имеющиеся вопросы.

Общеобластной этап обучения собрал свыше 1600 участников. Подготовка информаторов ведется в двух форматах: в ходе очных встреч отрабатываются навыки коммуникации. Формат ВКС же позволяет охватить даже самые отдаленные территории. На данный момент обучение в муниципалитетах региона продолжается .

С 20 августа по 15 сентября информаторами будут совершаться подомовые и поквартирные обходы. В ходе встреч они расскажут жителям о ходе кампании, сроках и порядке избирательных действий, зарегистрированных кандидатах и политических партиях. Помимо этого, они предоставят данные об избирательной участке – его адресе, режиме работы и контактном телефоне, а также разъяснят в какое время, дни и где можно проголосовать, включая такие форматы, как дистанционное электронное голосование, голосование по месту жительства, а также голосование на дому.

Для граждан, которые впервые будут участвовать в выборах, информаторы принесут специальное приглашение. На избирательном же участке таких избирателей будет ждать памятный набор, в который войдут ремувка, картхолдер и обложка на паспорт.

Узнать информаторов, в частности, можно по фирменной экипировке: нарукавной повязке, сумке и бейджу с удостоверяющей информацией.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа