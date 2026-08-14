Более 1600 информаторов обучили в рамках регионального этапа проекта «ИнформУИК» в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в облизбиркоме.

Обучение перед выборами проводится с 6 августа. Главная задача федерального проекта «ИнформУИК» – обеспечение адресного информирования граждан: донести сведения о выборах и способах голосования, ответить на имеющиеся вопросы.

Общеобластной этап обучения собрал свыше 1600 участников. Подготовка информаторов ведется в двух форматах: в ходе очных встреч отрабатываются навыки коммуникации. Формат ВКС же позволяет охватить даже самые отдаленные территории. На данный момент обучение в муниципалитетах региона продолжается .

С 20 августа по 15 сентября информаторами будут совершаться подомовые и поквартирные обходы. В ходе встреч они расскажут жителям о ходе кампании, сроках и порядке избирательных действий, зарегистрированных кандидатах и политических партиях. Помимо этого, они предоставят данные об избирательной участке – его адресе, режиме работы и контактном телефоне, а также разъяснят в какое время, дни и где можно проголосовать, включая такие форматы, как дистанционное электронное голосование, голосование по месту жительства, а также голосование на дому.

Для граждан, которые впервые будут участвовать в выборах, информаторы принесут специальное приглашение. На избирательном же участке таких избирателей будет ждать памятный набор, в который войдут ремувка, картхолдер и обложка на паспорт.

Узнать информаторов, в частности, можно по фирменной экипировке: нарукавной повязке, сумке и бейджу с удостоверяющей информацией.