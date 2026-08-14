Приемка образовательных учреждений к новому учебному году завершилась в Пскове. Об этом в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» рассказал начальник Управления образования городской администрации Максим Алганов.

Как пишет ПАИ, комиссией в период с 3 по 7 августа было проверено 91 учреждение (108 объектов), включая детские сады, школы и организации дополнительного образования. Участие в приемке приняли специалисты профильного Управления, а также представители ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Общественной палаты Псковской области, профсоюза, родительских и общественных организаций.

По словам Максима Алганова, проверку провели по единому плану-графику: все структуры приезжали одновременно, у каждой был свой чек-лист. Росгвардия и ФСБ, например, оценивали уровень безопасности и наличие необходимой документации, а Роспотребнадзор – состояние санитарных и подсобных помещений, пищеблоков.

«Мы со своей стороны смотрим на полный комплекс: следим, чтобы учреждения выполнили план‑задание, устранили имеющиеся предписания и обеспечили готовность учебных кабинетов и столовых к приёму детей 1 сентября», – подчеркнул начальник Управления образования городской администрации.

Второй корпус Псковской инженерно-лингвистической гимназии и детский сад №43 пока не приняты. В учреждениях на сегодняшний день ведется капитальный ремонт.

Их приемка пройдет после ввода в эксплуатацию. Алганов пояснил, что распространённых ошибок в учреждениях практически нет: директора знают о требованиях надзорных ведомств и заранее устраняют выявленные недочеты.