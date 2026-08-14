В Пскове стартовал городской конкурс молодежных проектов «Есть идея». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, лучшие инициативы смогут получить гранты в размере до 300 тысяч рублей, что является реальным шансом превратить задумку в масштабное событие.

Прием заявок, как отметил Борис Елкин, ведется по пяти направлениям: «Вклад в будущее» (научные и технологические инициативы), «Ты не один» (помощь подросткам в трудной ситуации), «Добровольчество (развитие волонтерства), «Помним и гордимся» (сохранение исторической памяти) и «Удивляй» (творческие и культурные проекты).

Глава Пскова подчеркнул, что проект должен быть социально значимым и приносить пользу людям. Реализовать его нужно в срок до 31 декабря 2026 года через систему «Электронный бюджет». Возрастные ограничения заявителя – от 18 до 35 лет.

Подать заявку на конкурс можно до 5 сентября по ссылке. По всем вопросам можно обратиться по номеру 56-44-44 или на почту pgmc-pskov@mail.ru.