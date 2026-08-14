Улицу Карбышева в Пскове включили в план работ по восстановлению изношенных слоев асфальта

Участок улицы Карбышева в Пскове в районе «Псковвторцветмета» включили в план работ по восстановлению изношенных слоев асфальта. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, подрядчик уже отфрезеровал участки. Сейчас ведется укладка асфальта.

«В этом году на восстановление изношенных слоёв дорожного покрытия выделено 80 млн рублей», – отметил Борис Елкин. Ремонт «картами» дорожники уже выполнили по 18 адресам – в том числе на мосту 50-летия Октября и на площади Ленина.

«Продолжаем планомерно работать над тем, чтобы дороги в Пскове становились комфортнее и безопаснее для всех участников движения», – заявил глава города.