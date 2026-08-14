Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Улицу Карбышева в Пскове включили в план работ по восстановлению изношенных слоев асфальта

14 августа 2026 года, 09:45

Участок улицы Карбышева в Пскове в районе «Псковвторцветмета» включили в план работ по восстановлению изношенных слоев асфальта. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

Улицу Карбышева в Пскове включили в план работ по восстановлению изношенных слоев асфальта

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, подрядчик уже отфрезеровал участки. Сейчас ведется укладка асфальта.

«В этом году на восстановление изношенных слоёв дорожного покрытия выделено 80 млн рублей», – отметил Борис Елкин. Ремонт «картами» дорожники уже выполнили по 18 адресам – в том числе на мосту 50-летия Октября и на площади Ленина.

«Продолжаем планомерно работать над тем, чтобы дороги в Пскове становились комфортнее и безопаснее для всех участников движения», – заявил глава города.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа