Псковская область досрочно выполнила годовой показатель Минцифры по «цифровой зрелости». При плане в 61,2% цифра региона составила 63,2%. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова и начальника Управления цифрового развития и связи Виталия Рахманова, сообщил глава региона в МАХ.

По его словам, в ходе встречи был рассмотрен пилотный проект Минцифры России «Устранение цифрового неравенства 3.0», участие в котором принимает Псковская область и еще три региона страны. Реализуется он за счет средств «Ростелекома».

Михаил Ведерников отметил, что проект охватит значительную часть региона. К широкополосному интернету планируется подключить 30 населенных пунктов, в которых на сегодняшний день проживает от 100 до 1 000 жителей. «Благодарю глав, которые приняли активное участие и оперативно подали первые заявки – среди них Великолукский, Пыталовский и Островский районы», – подчеркнул губернатор.

Увеличивается и число вышек сотовой связи. В этом году в общей сложности будет установлено 65 базовых станций, что почти в два раза превышает первоначальный план. Особое внимание уделят качеству связи вдоль дорог федерального значения.