Обучение общественных наблюдателей прошло в Опочецком округе 13 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в Общественной палате Псковской области.



Семинар провела заместитель руководителя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Исакова. В процессе обучения она рассмотрела с присутствующими различные аспекты деятельности общественных наблюдателей, включая их обязанности и права, а также процедуры взаимодействия с избиркомами. Особое внимание уделили вопросам прозрачности и законности выборов.