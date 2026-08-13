Обучение общественных наблюдателей прошло в Опочецком округе 13 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в Общественной палате Псковской области.
Обучение общественных наблюдателей прошло в Опочецком округе 13 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в Общественной палате Псковской области.
Семинар провела заместитель руководителя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Исакова. В процессе обучения она рассмотрела с присутствующими различные аспекты деятельности общественных наблюдателей, включая их обязанности и права, а также процедуры взаимодействия с избиркомами.
Особое внимание уделили вопросам прозрачности и законности выборов.
«Основная задача наблюдателя – во взаимодействии с избирательной комиссией следить за соблюдением процедуры голосования от открытия участка до подсчета голосов, обеспечивая прозрачность процедуры на каждом этапе», – подчеркнула Наталья Исакова.