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Политика / Выборы

Обучение общественных наблюдателей прошло в Опочецком округе

13 августа 2026 года, 17:14

Обучение общественных наблюдателей прошло в Опочецком округе 13 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в Общественной палате Псковской области.

Обучение общественных наблюдателей прошло в Опочецком округе

Фото Общественной палаты Псковской области

Семинар провела заместитель руководителя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Исакова. В процессе обучения она рассмотрела с присутствующими различные аспекты деятельности общественных наблюдателей, включая их обязанности и права, а также процедуры взаимодействия с избиркомами.

Особое внимание уделили вопросам прозрачности и законности выборов.

Обучение общественных наблюдателей прошло в Опочецком округе

Фото Общественной палаты Псковской области

«Основная задача наблюдателя – во взаимодействии с избирательной комиссией следить за соблюдением процедуры голосования от открытия участка до подсчета голосов, обеспечивая прозрачность процедуры на каждом этапе», – подчеркнула Наталья Исакова.

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