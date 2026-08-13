Проект «Ребёнок-поэт» реализовали в детском саду «Чебурашка» в Пскове. Об этом в эфире программы «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) рассказала заведующий учреждением Виолетта Кобак, пишет ПАИ.

По её словам, учреждение провело серию поэтических мастер-классов. Родители и их дети смогли записаться на встречи заранее. Это было нужно, чтобы удобно организовать пространство, обеспечить раздаточными материалами и оборудованием.

Виолетта Кабак отметила, что перед мастер-классами проводилась психологическая подготовка, инструкция. «Стихотворение с нарушением ритма, но искренние, – это шедевр, а стихотворение с идеальным ритмом, но написанное родителями – это подделка», – поделилась заведующая детским садом «Чебурашка».

В рамках проекта оценивался взгляд ребенка на мир, а не литературная безупречность. Помимо этого, дети выступили иллюстраторами своих подготовленных работ.

«Можно транслировать опыт в садике, повторять его. Ведь это действительно развивает наших детей и привлекает родителей в образовательную среду», – обратила свое внимание ведущая программы, директор гимназии №29 Елена Синёва.

Уточняется, что в детском саду «Чебурашка» в Пскове в том числе реализовали грантовый проект – фестиваль сказок народов России для дошкольников с ОВЗ.

Напомним, программа «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой в эфир на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.