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Общество

Порядок в ситуации с перенакоплением ТКО на контейнерных площадках наводят в Пскове

14 августа 2026 года, 10:30

Порядок в ситуации с перенакоплением ТКО на контейнерных площадках наводят в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.

Порядок в ситуации с перенакоплением ТКО на контейнерных площадках наводят в Пскове

Фото администрации Пскова

На территории Пскова зафиксировано 611 площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Ответственность за их содержание, в частности, несут администрация города, юридические лица, собственники многоквартирных домов.

Порядок в ситуации с перенакоплением ТКО на контейнерных площадках наводят в Пскове

Фото администрации Пскова

В августе Управлением городского хозяйства при участии управляющий компаний была организована инвентаризация всех контейнерных площадок: производится их замер, фиксируются перенакопления и необходимость в обновлении площадки.

Порядок в ситуации с перенакоплением ТКО на контейнерных площадках наводят в Пскове

Фото администрации Пскова

Эти данные затем будут использоваться в ходе дальнейших работ по приведению контейнерного парка Пскова в нормативное состояние. «По состоянию на 13 августа, инвентаризацию провели 11 управляющих компаний, и эта работа ежедневно продолжается», – отметили в городской администрации.

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