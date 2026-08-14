Порядок в ситуации с перенакоплением ТКО на контейнерных площадках наводят в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.
Порядок в ситуации с перенакоплением ТКО на контейнерных площадках наводят в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.
На территории Пскова зафиксировано 611 площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Ответственность за их содержание, в частности, несут администрация города, юридические лица, собственники многоквартирных домов.
В августе Управлением городского хозяйства при участии управляющий компаний была организована инвентаризация всех контейнерных площадок: производится их замер, фиксируются перенакопления и необходимость в обновлении площадки.
Эти данные затем будут использоваться в ходе дальнейших работ по приведению контейнерного парка Пскова в нормативное состояние. «По состоянию на 13 августа, инвентаризацию провели 11 управляющих компаний, и эта работа ежедневно продолжается», – отметили в городской администрации.