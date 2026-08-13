Заведующий гинекологическим отделением великолукской больницы рассказал о своей работе

О своей работе рассказал заведующий гинекологическим отделением филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Константин Сафронов. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Акушер-гинеколог Константин Сафронов приступил к работе недавно. Он окончил Военно-медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело», а в 1997 году прошел ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Долгое время Сафронов трудился на севере – в том числе в Мурманске и на Ямале. Стаж работы – более 30 лет.

В начале года гинекологическое отделение переехало в хирургический корпус из терапевтического. Переезду предшествовал комплексный ремонт.

Врач-гинеколог выполняет широкий спектр оперативных вмешательств: «Показанием для таких операций является выпадение женских половых органов – пролапс органов таза – матки, влагалища, а также стрессовое недержание мочи. Запись на консультативный прием ведется в понедельник с 13:00 до 17:00 через колл-центр».

Работа в Великих Луках стала для Константина Сафронова значимой вехой в профессии. «Я думаю, мне повезло. Хороший коллектив – и врачебный, и средний персонал. Здесь много работы. Администрация идет навстречу, в том числе с закупкой оборудования и дополнительного инструментария. Будем стараться, и будет получаться», – пояснил заведующий гинекологическим отделением.