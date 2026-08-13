Псковичей приглашают к участию во Всероссийской акции «Россия – это…»

Всероссийская акция «Россия – это…» стартовала в рамках Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Продлится она до 1 октября текущего года. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы акции.

Проект направлен на формирование у подростков осознанной гражданской позиции и чувства сопричастности к судьбе России через укрепление национальной идентичности, популяризацию ценностей служения Отечеству и демонстрацию личного вклада наставников и молодёжи в развитие российских субъектов.

Участниками акции могут «Россия – это…» стать школьники, студенты, а также активисты молодёжных объединений и конкурсанты всероссийского проекта «Быть, а не казаться» – все, кто хочет поделиться своим взглядом на страну.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

1. Придумать одно слово, которым продолжается фраза «Россия – это…» ;

2. Сделать фотографию и поместить её в брендированную цифровую фоторамку, доступную по ссылке: disk.yandex.ru/d/wkXUc9TzhJubYQ;

3 Опубликовать работу в соцсетях с хештегами #РоссияЭто и #Роспатриотцентр

Подробная информация об акции можно найти по ссылке: clck.ru/3VDWeM

Организатором акции выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр». Мероприятие приурочено к Году единства народов РФ.

Напомним, Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» проводится по поручению президента Владимира Путина. В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок – 80 тысяч со всей страны. Конкурс призван распространить лучшие практики патриотического воспитания, сформировать кадровый резерв в этой сфере и выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО.