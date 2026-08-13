Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще 31 ребенок пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю

13 августа 2026 года, 17:52

На прошлой неделе, с 3 по 9 августа, в медицинские учреждения Псковской области с жалобами на присасывание клещей обратились 80 человек, в том числе 31 ребенок. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Еще 31 ребенок пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю

Источник: pxhere.com

С начала года от укусов паукообразных пострадали 1 870 человек. Чаще всего клещи нападали на участках по месту жительства (дачных товариществах и селах) и в лесу.

В пятерку городов и округов по количеству случаев присасывания клещей вошли Псков (424), Великие Луки (305), Опочецкий (115), Псковский (111) и Невельский (104) округа.

По данным на 10 августа, число обращений по поводу укусов клещей с начала сезона снизилось на 46,2%, в том числе среди несовершеннолетних – на 37,2%.

«В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2351 клеща: снятых с людей – 1785, из объектов окружающей среды – 566», – поделились в Управлении Роспотребнадзора.

Пораженность паукообразных иксодовым клещевым боррелиозом составила 28,18%, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,46%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,02%, а клещевым вирусным энцефалитом – 0,11%.

«Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у трех детей», – уточнили в ведомстве.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа