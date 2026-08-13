Еще 31 ребенок пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю

На прошлой неделе, с 3 по 9 августа, в медицинские учреждения Псковской области с жалобами на присасывание клещей обратились 80 человек, в том числе 31 ребенок. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

С начала года от укусов паукообразных пострадали 1 870 человек. Чаще всего клещи нападали на участках по месту жительства (дачных товариществах и селах) и в лесу.

В пятерку городов и округов по количеству случаев присасывания клещей вошли Псков (424), Великие Луки (305), Опочецкий (115), Псковский (111) и Невельский (104) округа.

По данным на 10 августа, число обращений по поводу укусов клещей с начала сезона снизилось на 46,2%, в том числе среди несовершеннолетних – на 37,2%.

«В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2351 клеща: снятых с людей – 1785, из объектов окружающей среды – 566», – поделились в Управлении Роспотребнадзора.

Пораженность паукообразных иксодовым клещевым боррелиозом составила 28,18%, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,46%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,02%, а клещевым вирусным энцефалитом – 0,11%.

«Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у трех детей», – уточнили в ведомстве.