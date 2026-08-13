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Общество

Опубликована программа фестиваля «Лешуга» в Пскове

13 августа 2026 года, 17:00

Опубликована программа фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в Пскове. Мероприятие пройдет с 14 по 16 августа в Финском парке. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Опубликована программа фестиваля «Лешуга» в Пскове

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

В программе события: выступления музыкальных коллективов, мастер-классов по приготовлению блюд из яблок, шоу «Счастливые пёсы», гастро-шоу, лекции и круглые столы, чемпионат по шахматам, а также вручение Кубка сидра.

«Мы ждем вас на «Лешуге»!» – подчеркнули организаторы.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Опубликована программа фестиваля «Лешуга» в Пскове

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Напомним, все три дня для гостей будут работать шесть тематических подворий, где можно будет попробовать авторские блюда из яблок, приготовленных местными мастерами, и продегустировать напитки более чем 25 сидроделен со всей России.

Там выступят певица из Башкортостана Аэлита Азина, группы «Поклад», Shambala, «Неизвестный Композитор», «Гайтан», Pole, «Хвоя», «Живели», «Самоварочка».

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