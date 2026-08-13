Опубликована программа фестиваля «Лешуга» в Пскове

Опубликована программа фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в Пскове. Мероприятие пройдет с 14 по 16 августа в Финском парке. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Опубликована программа фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в Пскове. Мероприятие пройдет с 14 по 16 августа в Финском парке. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В программе события: выступления музыкальных коллективов, мастер-классов по приготовлению блюд из яблок, шоу «Счастливые пёсы», гастро-шоу, лекции и круглые столы, чемпионат по шахматам, а также вручение Кубка сидра.
«Мы ждем вас на «Лешуге»!» – подчеркнули организаторы.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Напомним, все три дня для гостей будут работать шесть тематических подворий, где можно будет попробовать авторские блюда из яблок, приготовленных местными мастерами, и продегустировать напитки более чем 25 сидроделен со всей России.
Там выступят певица из Башкортостана Аэлита Азина, группы «Поклад», Shambala, «Неизвестный Композитор», «Гайтан», Pole, «Хвоя», «Живели», «Самоварочка».