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Общество / Образование

Псковичам рассказали, как с 1 сентября изменится изучение обществознания

14 августа 2026 года, 10:08

По обновленной образовательной программе начнут изучать обществознание школьники с 1 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области.

Псковичам рассказали, как с 1 сентября изменится изучение обществознания

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Преподаваться предмет будет в 9-11-х классах. Единые государственные учебники для девятиклассников и десятиклассников поступят в школы с начала нового учебного года. Учащиеся 11-х классов перейдут на новые учебники с 1 сентября 2027 года. В новом курсе усилены межпредметные связи с географией, литературой, историей.

«Обществознание будет посвящено реальному устройству нашего общества, нашего государства, культурной политике, экономике. Этот предмет учит школьников разбираться в социальных процессах, понимать законы и принимать обдуманные решения в повседневной жизни. Он помогает формировать гражданскую ответственность и любовь к Родине», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Содержание курса обществознания синхронизировали с федеральной рабочей программой воспитания, реализующейся во всех российских учебных заведениях.

Единая государственная линейка учебников по обществознанию имеет прикладной характер и знакомит школьников с основами устройства российского государства, культуры, права и экономики. В состав авторского коллектива вошли профессиональные экономисты, юристы, историки, социологи, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. Возглавил её помощник президента России и автор единой линейки учебников истории для школ и колледжей Владимир Мединский. Главным редактором линейки учебников стал один из авторов трехтомного учебника «Гражданское право» для студентов вузов, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В основе содержания – положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии национальной безопасности и Указа Президента Российской Федерации об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Для школ Псковской области уже закупили государственные учебники по обществознанию: для 9 класса в количестве 8 322 штук, для 10 класса – 3 453 штуки.

«Повышение общего уровня знаний обучающихся, выравнивание образовательных возможностей для всех детей, обеспечение доступности качественного и современного учебного материала – задача, которая имеет фундаментальное значение для системы образования. Решить ее можно, обеспечив единый подход к формированию образовательного пространства. Федеральные стандарты, требования, согласно которым формируются новые учебники, обеспечат качество и актуальность содержания», – подчеркнул региональный министр образования Александр Сорокин.

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