В Великолукской больнице внедрены передовые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиологическая служба филиала «Великолукский» Псковской областной больницы за два года совершила качественный скачок, внедрив три новых высокотехнологичных направления помощи пациентам с инфарктами, инсультами и нарушениями сердечного ритма. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Евгений Панферов в эфире «Среды обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

Одним из нововведений, по его словам, стала тромбэкстракция – процедура удаления тромбов из сосудов головного мозга при ишемических инсультах. Ранее эта сложная операция не выполнялась в Великих Луках, и пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения приходилось направлять в Псков или за пределы Псковской области. С 2025 года методика стала рутинной для великолукского сосудистого центра.

«Процедура, позволяющая лечить ишемический инсульт, удаляя тромбы из сосудов головного мозга, – это сложная высокотехнологичная процедура, которая в Пскове с 2023 года стала абсолютно рутинной. В Великих Луках год назад эта услуга стала выполняться», – подчеркнул главный врач Псковской областной больницы.

Евгений Панферов отметил, что в Великолукской больнице освоили и имплантацию электрокардиостимуляторов. «В Великих Луках раньше никогда не ставили кардиостимулятор, а теперь ставят», – прокомментировал гость радиоэфира.

Третьим направлением, которое кардинально изменило работу отделения, стала хирургия артерий нижних конечностей. «Мы сейчас занимаемся спасением конечностей, стимулируем не только сердце, но и артерии нижних конечностей. Это то, что мы должны сделать в ближайшее время, потому что это очень современные варианты именно спасения человеческой жизни», – подытожил Евгений Панферов.