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Общество / Здоровье

Внедрение электронной записи в Великих Луках устранило месячные очереди на диагностику

12 августа 2026 года, 14:11

Перевод записи на диагностические исследования в электронный формат в филиале «Великолукский» Псковской областной больницы позволил ликвидировать очереди, накапливавшиеся месяцами. Об этом в «Среде обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказал главный врач медучреждения Евгений Панферов.

Внедрение электронной записи в Великих Луках устранило месячные очереди на диагностику

Фото Андрея Степанова

По его словам, ранее запись велась в бумажные журналы, что создавало искусственные задержки. Теперь распределение услуг осуществляется через медицинскую информационную систему с четким контролем нагрузки на каждого специалиста.

«Мы перевели запись на ряд диагностических услуг в электронный прозрачный формат. То есть мы ушли от всех возможных журналов, тетрадок, записок, где очереди копились месяцами. После перехода в понятный электронный формат с распределением количества услуг на один рабочий день одного специалиста ситуация изменилась», – подчеркнул главврач Псковской областной больницы. 

При этом он отметил, что данный шаг вызвал недовольство части сотрудников, привыкших к отсутствию детального учета объема работы.

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