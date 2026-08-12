Внедрение электронной записи в Великих Луках устранило месячные очереди на диагностику

Перевод записи на диагностические исследования в электронный формат в филиале «Великолукский» Псковской областной больницы позволил ликвидировать очереди, накапливавшиеся месяцами. Об этом в «Среде обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказал главный врач медучреждения Евгений Панферов.

По его словам, ранее запись велась в бумажные журналы, что создавало искусственные задержки. Теперь распределение услуг осуществляется через медицинскую информационную систему с четким контролем нагрузки на каждого специалиста.

«Мы перевели запись на ряд диагностических услуг в электронный прозрачный формат. То есть мы ушли от всех возможных журналов, тетрадок, записок, где очереди копились месяцами. После перехода в понятный электронный формат с распределением количества услуг на один рабочий день одного специалиста ситуация изменилась», – подчеркнул главврач Псковской областной больницы.

При этом он отметил, что данный шаг вызвал недовольство части сотрудников, привыкших к отсутствию детального учета объема работы.