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Общество

Руководитель Исполкома «Народного фронта» встретился с Владимиром Путиным

12 августа 2026 года, 13:24

Руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов представил на встрече с президентом Владимиром Путиным сводные данные мониторинга работы пассажирского транспорта в российских субъектах и дорожил о предложениях, выработанных по итогам этого анализа, сообщает пресс-служба «Народного фронта».

Руководитель Исполкома «Народного фронта» встретился с Владимиром Путиным

В своем докладе Михаил Кузнецов затронул вопросы соблюдения графиков движения на маршрутах, а также доступности рейсов в селах и в вечерние часы. Владимир Путин также обсудил с руководителем Исполкома «Народного фронта» изменения маршрутных сетей и их влияние на транспортную доступность соцучреждений.

Зашла речь в рамках встречи и об оснащенности подвижного состава оборудованием для безналичного расчета. Отдельно Михаил Кузнецов обратил внимание на кадровую ситуацию на предприятиях отрасли и условия организации труда водителей.

По результатам опрос, в котором поучаствовали 15 тысяч респондентов, были сформированы предложения по корректировке выявленных параметров работы общественного транспорта. Все рекомендации были доложены президенту.

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