Сосудистый центр в Великих Луках перешел на круглосуточный режим работы

Региональный сосудистый центр № 2 в Великих Луках теперь работает круглосуточно. Кадровый вопрос в этом подразделении полностью решен. Об этом сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» сегодня, 12 августа.

По его словам, еще в апреле 2024 года центр не мог оказывать круглосуточную медпомощь и обеспечить дежурства медицинского персонала в выходные дни.

Евгений Панферов отметил, что укомплектованность коллектива позволила наладить оказание экстренной помощи пациентам с инфарктами и инсультами в любое время.

«Коллектив был укомплектован, и эта служба работает», – подчеркнул главврач.

Теперь жители юга Псковской области могут рассчитывать на своевременное проведение стентирования коронарных артерий даже в выходные и праздничные дни.