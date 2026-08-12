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Общество / Здоровье

Сосудистый центр в Великих Луках перешел на круглосуточный режим работы

12 августа 2026 года, 14:34

Региональный сосудистый центр № 2 в Великих Луках теперь работает круглосуточно. Кадровый вопрос в этом подразделении полностью решен. Об этом сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» сегодня, 12 августа.

Сосудистый центр в Великих Луках перешел на круглосуточный режим работы
Носит иллюстративный характер
Фото редакции

По его словам, еще в апреле 2024 года центр не мог оказывать круглосуточную медпомощь и обеспечить дежурства медицинского персонала в выходные дни.

Евгений Панферов отметил, что укомплектованность коллектива позволила наладить оказание экстренной помощи пациентам с инфарктами и инсультами в любое время. 

«Коллектив был укомплектован, и эта служба работает», – подчеркнул главврач.

Теперь жители юга Псковской области могут рассчитывать на своевременное проведение стентирования коронарных артерий даже в выходные и праздничные дни.

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