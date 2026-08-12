Великолукская больница создает Центр спасения конечностей для пациентов с атеросклерозом и диабетом

На базе филиала «Великолукский» Псковской областной больницы в октябре 2026 года начнет работу Центр спасения конечностей – специализированное подразделение для оказания помощи пациентам с тяжелыми формами атеросклероза и сахарным диабетом, которым грозит ампутация. Об этом главный врач медучреждения Евгений Панферов сообщил в эфире «Среды обитания» на радио «Серебряный дождь».

По его словам, создание Центра спасения конечностей является приоритетной задачей для великолукского филиала больницы. В нем будут проводить современные сосудистые операции, позволяющие восстановить кровоток в нижних конечностях и сохранить ноги пациентам, которые ранее были обречены на ампутацию.

«Это очень важная тема для людей, страдающих тяжелыми формами атеросклероза, и для людей, страдающих сахарным диабетом. Там, где есть риски ампутации. Это то, что мы должны сделать в ближайшее время, потому что это очень современные варианты именно спасения человеческой жизни», – подчеркнул Евгений Панферов.

Главврач отметил, что для запуска собраны все компоненты: оборудование, расходные материалы, квалифицированные кадры и помещения. «Сейчас идет процесс слаживания. Пазл сложится к октябрю месяцу, и мы уже начнем выполнять первые операции не только в Пскове, но и в Великих Луках», – сообщил гость студии.

В Пскове аналогичные операции уже проводятся на регулярной основе. Теперь высокотехнологичная помощь станет доступна и жителям юга Псковской области.