Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Великолукская больница создает Центр спасения конечностей для пациентов с атеросклерозом и диабетом

12 августа 2026 года, 14:47

На базе филиала «Великолукский» Псковской областной больницы в октябре 2026 года начнет работу Центр спасения конечностей – специализированное подразделение для оказания помощи пациентам с тяжелыми формами атеросклероза и сахарным диабетом, которым грозит ампутация. Об этом главный врач медучреждения Евгений Панферов сообщил в эфире «Среды обитания» на радио «Серебряный дождь».

Великолукская больница создает Центр спасения конечностей для пациентов с атеросклерозом и диабетом
Носит иллюстративный характер
Фото редакции

По его словам, создание Центра спасения конечностей является приоритетной задачей для великолукского филиала больницы. В нем будут проводить современные сосудистые операции, позволяющие восстановить кровоток в нижних конечностях и сохранить ноги пациентам, которые ранее были обречены на ампутацию.

«Это очень важная тема для людей, страдающих тяжелыми формами атеросклероза, и для людей, страдающих сахарным диабетом. Там, где есть риски ампутации. Это то, что мы должны сделать в ближайшее время, потому что это очень современные варианты именно спасения человеческой жизни», – подчеркнул Евгений Панферов.

Главврач отметил, что для запуска собраны все компоненты: оборудование, расходные материалы, квалифицированные кадры и помещения. «Сейчас идет процесс слаживания. Пазл сложится к октябрю месяцу, и мы уже начнем выполнять первые операции не только в Пскове, но и в Великих Луках», – сообщил гость студии.

В Пскове аналогичные операции уже проводятся на регулярной основе. Теперь высокотехнологичная помощь станет доступна и жителям юга Псковской области.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа