19 дворовых территорий благоустроят в Пскове по инициативе жителей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, в Пскове уже стартовали работы по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов, победивших в городском конкурсе ТОС. В этом году это 66 инициатив, 19 из которых посвящены устройству или ремонту асфальтового покрытия – проезды у домов, парковки и пешеходные дорожки.

«Во дворе дома № 1Б на улице Печорской стартовали работы по устройству парковки, а вдоль дома № 12 по улице Шестака ремонт проезда», – поделился Борис Елкин.