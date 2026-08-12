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Общество

19 дворовых территорий благоустроят в Пскове по инициативе жителей

12 августа 2026 года, 13:00

19 дворовых территорий благоустроят в Пскове по инициативе жителей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

19 дворовых территорий благоустроят в Пскове по инициативе жителей

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, в Пскове уже стартовали работы по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов, победивших в городском конкурсе ТОС. В этом году это 66 инициатив, 19 из которых посвящены устройству или ремонту асфальтового покрытия – проезды у домов, парковки и пешеходные дорожки.

«Во дворе дома № 1Б на улице Печорской стартовали работы по устройству парковки, а вдоль дома № 12 по улице Шестака ремонт проезда», – поделился Борис Елкин.

19 дворовых территорий благоустроят в Пскове по инициативе жителей

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Глава Пскова подчеркнул, что в рамках двух контрактов и благодаря активной позиции ТОСов, будут выполнены важные для горожан мероприятия. В их числе:

  • ремонт парковки вдоль дома №33А по Октябрьскому проспекту;
  • ремонт парковок вдоль дома №28 и №32 по ул. Новгородской;
  • ремонт пешеходной дорожки вдоль дома №14 по ул. Новгородской;
  • ремонт проезда между домами №55а и №61а по ул. Николая Васильева;
  • ремонт проезда вдоль дома №16 по ул. Некрасова;
  • ремонт проезда вдоль дома №26 по ул. Льва Толстого;
  • ремонт проезда вдоль дома №11 по ул. Калинина;
  • ремонт проезда вдоль дома №1 по ул. Детской;
  • устройство парковки вдоль дома №43 по ул. Ижорского Батальона;
  • ремонт покрытия проезда вдоль дома №55 по ул. Юбилейной;
  • устройство тротуара рядом с домом №64 по ул. Юбилейной;
  • ремонт покрытия проезда вдоль дома №12 по ул. Шестака;
  • ремонт покрытия проезда вдоль дома №20 по ул. Труда;
  • устройство парковки вдоль дома №1Б по ул. Печорской;
  • ремонт покрытия проезда вдоль дома №3 по ул. Набат;
  • устройство парковки вдоль дома №1 по ул. Майора Доставалова;
  • устройство парковки и тротуара вдоль дома №46 по ул. Коммунальной;
  • устройство парковки вдоль дома №8 по ул. Алексея Алёхина.
19 дворовых территорий благоустроят в Пскове по инициативе жителей

Фото из соцсетей Бориса Елкина

«Буду держать ход работ на контроле и делиться новостями о том, как преображаются дворы. От всей души благодарю все ТОСы за активную позицию и неравнодушие к судьбе своего двора и родного города. Благодаря вашей инициативе Псков становится уютнее и удобнее для жизни!» – подытожил градоначальник.

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