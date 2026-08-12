19 дворовых территорий благоустроят в Пскове по инициативе жителей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.
19 дворовых территорий благоустроят в Пскове по инициативе жителей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.
По его словам, в Пскове уже стартовали работы по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов, победивших в городском конкурсе ТОС. В этом году это 66 инициатив, 19 из которых посвящены устройству или ремонту асфальтового покрытия – проезды у домов, парковки и пешеходные дорожки.
«Во дворе дома № 1Б на улице Печорской стартовали работы по устройству парковки, а вдоль дома № 12 по улице Шестака ремонт проезда», – поделился Борис Елкин.
Глава Пскова подчеркнул, что в рамках двух контрактов и благодаря активной позиции ТОСов, будут выполнены важные для горожан мероприятия. В их числе:
«Буду держать ход работ на контроле и делиться новостями о том, как преображаются дворы. От всей души благодарю все ТОСы за активную позицию и неравнодушие к судьбе своего двора и родного города. Благодаря вашей инициативе Псков становится уютнее и удобнее для жизни!» – подытожил градоначальник.