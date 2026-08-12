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Общество / Здоровье

В Великих Луках начали проводить малотравматичные гинекологические операции

12 августа 2026 года, 14:55

В гинекологическую службу больницы в Великих Луках пришел новый врач-хирург, который внедряет современные лазерные методики и малотравматичные операции.

В Великих Луках начали проводить малотравматичные гинекологические операции
Носит иллюстративный характер
Андрей Степанов

Как рассказал в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, это позволяет пациентам быстрее возвращаться к обычной жизни. По его словам, ранее гинекологическая помощь в городе оказывалась преимущественно с использованием открытых доступов, что требовало длительного пребывания на койке.

«К нам в Великие Луки приехал работать очень опытный акушер-гинеколог, врач-хирург, который уже сейчас вводит очень современные методики лазерного хирургического лечения женщин. Они в корне отличаются от того, что происходило с профилем «гинекология» в Великих Луках», – подчеркнул Евгений Панферов.

Главврач добавил, что, количество малоинвазивных операций с приходом специалиста увеличилось. Это является приоритетом для учреждения. «Потому что это быстро возвращает человека в семью, в работу и, в общем то, в комфортные для себя условия, не заставляет его пребывать на койке длительное время», – подытожил он.

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