Пскович избил пенсионера до смерти в ресторане в Пскове. Его заключили под стражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуре.

Установлено, что вечером 8 августа оба мужчины находились в одном из ресторанов Пскова. В какой-то момент между 52-летним обвиняемым, находившемся в нетрезвом виде, и 69-летним потерпевшим, находившемся на дне рождения невестки, произошел конфликт. В ходе ссоры пскович многократно избил пенсионера: удары наносились по лицу, телу, грудной клетке, от чего у последнего развилась кровопотеря. Потерпевшего доставили в больницу. 9 августа он скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Жителя Пскова заключили под страну на срок в два месяца.