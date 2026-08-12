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Общество

Формирование подразделений защиты воздушного пространства региона продолжается в Псковской области

12 августа 2026 года, 10:54

Формирование подразделений защиты воздушного пространства региона возле стратегически важных объектов и оперативного отражения атак БПЛА продолжается в Псковской области, сообщил в своем канале в МАХ губернатор Михаил Ведерников.

Формирование подразделений защиты воздушного пространства региона продолжается в Псковской области

Фото пресс-службы правительства Псковская область

По его словам, защита критической инфраструктуры Псковской области и обеспечение безопасности региона является общей задачей, которая требует от всех готовности и консолидации усилий. В этой масштабной работе сотрудники областного правительства и исполнительных органов не остаются в стороне, а показывают пример – заключают контракт, вступают в ряды резервистов и защищают небо.

Михаил Ведерников напомнил, что для тех, кто в силу ограничений по возрасту, должности или состоянию здоровья не может этого сделать, предусмотрели соглашение, позволяющее освоить востребованные навыки противодействия БПЛА во время краткосрочных сборов – без заключения контракта и включения в резерв.

Губернатор также обратил внимание на то, что резерв был создан исключительно для выполнения задач в Псковской области. С подробностями о заключении контракта можно ознакомиться в военкомате на улице Первомайской, 38 в Пскове либо в военных комиссариатах по месту постановки на воинский учет. «Вставайте с нами плечом к плечу. Давайте вместе обеспечим безопасность нашей любимой Псковской области, наших родных и близких, наших детей!» – подытожил глава региона.

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