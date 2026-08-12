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Общество / Здоровье

Новый заведующий приступил к работе в гинекологическом отделении великолукской больницы

12 августа 2026 года, 11:39

Врач-акушер-гинеколог Константин Сафронов приступил к работе в филиале «Великолукский» Псковской областной больницы в должности заведующего гинекологическим отделением, сообщил «Псковской правде» в медучреждении.

Новый заведующий приступил к работе в гинекологическом отделении великолукской больницы

Фото Псковской областной больницы

Константин Русланович окончил Военно-медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело». В 1997 году он прошел ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».

«Специалист проводит консультативный приём, а также выполняет широкий спектр оперативных вмешательств», – поделились в Псковской областной больнице.

Среди оперативных вмешательств, например, операции лапоротомным доступом, слинговые операции при недержании мочи, гистерорезектоскопия, операции при опущении и выпадении гениталий с использованием сетчатых имплантов, консервативная миомэктомия, лапароскопические операции при кистах яичников, спаечном процессе и бесплодии, операции по удалению матки с придатками и без.

«Желаем Константину Руслановичу успехов в работе, профессиональных достижений и благодарных пациентов», – подытожили в пресс-службе медучреждения.

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