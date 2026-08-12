Рахманов: Технологии ДЭГ – это максимально надежно с точки зрения инфраструктуры

Почему дистанционное электронное голосование на предстоящих сентябрьских выборах будет доступно при любых внешних условиях, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

По его словам, цифровая инфраструктура ДЭГ полностью защищена и готова к любым сценариям. Граждане смогут проголосовать на выборах, несмотря на возможные ограничения связи или перебои с мобильным интернетом.

Виталий Рахманов отметил, что бесперебойность процесса обеспечена за счет того, что все информационные ресурсы ДЭГ («Госуслуги» и портал vybory.gov.ru) внесены в «белые списки» серверов. «Это значит, что даже в случае введения ограничений работы мобильного интернета в целях безопасности, портал голосования останется полностью доступным и рабочим», – пояснил начальник «цифрового» управления.

На сегодняшний день в Псковской области функционирует 245 бесплатных точек доступа Pskov_region. К дням голосования в административном центре каждого округа дополнительно развернут новые точки подключения к Wi-Fi. У каждого избирателя будет гарантированная возможность зайти на сайт и отдать свой голос за кандидатов.

«Технологии ДЭГ – это не только удобно и быстро, но и максимально надежно с точки зрения инфраструктуры. Не откладывайте регистрацию на последний день - подавайте заявление прямо сейчас и голосуйте с уверенностью!» – подчеркнул Виталий Рахманов и обратил внимание на то, что однозначно выбирает дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и рекомендует данный способ каждому.