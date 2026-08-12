Более 300 км автомобильных дорог в Псковской области планируют отремонтировать

Более 300 км автомобильных дорог и восемь мостов в Псковской области планируют отремонтировать. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова и министра транспорта дорожного хозяйства Станислава Стармолотова, сообщил глава региона в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

По его словам, объем регионального дорожного фонда в этом году превысил 20 млрд рублей, что превышает показатели прошлого года почти в два раза. Из этой суммы более 13,5 млрд рублей – средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«На обеспечение безопасности дорожного движения в этом году направлено свыше 700 млн рублей. На эти средства будет нанесена разметка на более чем 1 300 км трасс, установлены ограждения на 7,7 км, смонтировано уличное освещение на 17 км», – отметил губернатор Михаил Ведерников.

Расширяется и парк дорожной техники. «Псковавтодор» закупил спецтранспорт на сумму свыше 40 млн рублей. При поддержке субсидии из регионального бюджета администрация Великих Лук приобрела самоходный каток.

«На финальной стадии запуск нового асфальтобетонного завода, в ближайшее время предприятие выпустит первую партию смеси», – подчеркнул глава региона.