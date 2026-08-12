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Общество

Новым оборудованием оснастили кабинеты музыки, физики и ИЗО в школах Псковской области

12 августа 2026 года, 12:40

Новым оборудованием оснастили кабинеты музыки, физики и ИЗО в школах Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в правительстве региона.

Новым оборудованием оснастили кабинеты музыки, физики и ИЗО в школах Псковской области

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Работа велась в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Новым оборудованием в этом году оснастили 84 учреждения.

На эти цели в общей сложности направили свыше 11 млн рублей. В классах «Изобразительного искусства» появились наборы муляжей овощей, фруктов, ядовитых и съедобных грибов, в классах «Музыки» – комплекты демонстрационных учебных таблиц по предмету. Кабинеты «Физики» оснастили демонстрационными наборами по волновым и механическим явлениям, динамике вращательного движения, магнитному полю кольцевых токов и механическим колебаниям.

Помимо этого, в школах появились гигрометры, регулируемые блоки питания, модели небесной сферы, компасы, астрономические демонстрационные модели (Солнце-Земля-Луна), разборные электромагниты, комплекты проводов, звуковые генераторы, наборы демонстрационной посуды с принадлежностями и многое другое.

«В 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» оснащены учебные классы для проведения дисциплин «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»», – напомнили в пресс-службе правительства Псковской области.

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