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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове отменили автобусы по маршруту №50 «Кресты – площадь Ленина»

12 августа 2026 года, 12:08

В Пскове отменили автобусный маршрут №50 «Кресты – площадь Ленина». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

В Пскове отменили автобусы по маршруту №50 «Кресты – площадь Ленина»

Фото редакци

Отмена автобусов связана с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, который осуществлял перевозки по данному маршруту.

«Просим заранее планировать свои поездки в данном направлении и учитывать действующее расписание автобусов по маршрутам», – подчеркнули в министерстве.

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