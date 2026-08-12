В Пскове отменили автобусы по маршруту №50 «Кресты – площадь Ленина»

В Пскове отменили автобусный маршрут №50 «Кресты – площадь Ленина». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Отмена автобусов связана с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, который осуществлял перевозки по данному маршруту.

«Просим заранее планировать свои поездки в данном направлении и учитывать действующее расписание автобусов по маршрутам», – подчеркнули в министерстве.