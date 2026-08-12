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Общество

Псковская область признана регионом с высоким лесосырьевым потенциалом категории «Т»

12 августа 2026 года, 10:43

Рослесхоз присвоил Псковской области категорию «Т» как региону с серьезным лесосырьевым потенциалом. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 августа, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов.

По его словам, ведомство приняло решение разделить все субъекты Российской Федерации на десять групп, чтобы отказаться от некорректного сравнения регионов с разными природными условиями. «Нельзя сравнивать Калмыкию с Архангельской областью, при всем уважении к субъектам», – пояснил Виктор Мусатов.

В группу «Т» вошли восемь регионов Северо-Западного федерального округа (за исключением Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа и Калининграда), два региона Приволжского федерального округа – Кировская область и Пермский край, а также Костромская область из Центрального федерального округа. 

Для Псковской области, как отметил гость радиоэфира, это «непростая группа», поскольку в ней собраны регионы с разными возможностями.

В июле Рослесхоз подвел итоги оценки эффективности исполнения переданных полномочий по 25 показателям, разделенным на семь групп. «Псковская область заняла второе место в этой группе», – сообщил министр и выразил надежду, что региону удастся удержать высокую позицию, отметив положительную динамику по многим направлениям.

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