Псковская область признана регионом с высоким лесосырьевым потенциалом категории «Т»

Рослесхоз присвоил Псковской области категорию «Т» как региону с серьезным лесосырьевым потенциалом. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 августа, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов.

По его словам, ведомство приняло решение разделить все субъекты Российской Федерации на десять групп, чтобы отказаться от некорректного сравнения регионов с разными природными условиями. «Нельзя сравнивать Калмыкию с Архангельской областью, при всем уважении к субъектам», – пояснил Виктор Мусатов.

В группу «Т» вошли восемь регионов Северо-Западного федерального округа (за исключением Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа и Калининграда), два региона Приволжского федерального округа – Кировская область и Пермский край, а также Костромская область из Центрального федерального округа.

Для Псковской области, как отметил гость радиоэфира, это «непростая группа», поскольку в ней собраны регионы с разными возможностями.

В июле Рослесхоз подвел итоги оценки эффективности исполнения переданных полномочий по 25 показателям, разделенным на семь групп. «Псковская область заняла второе место в этой группе», – сообщил министр и выразил надежду, что региону удастся удержать высокую позицию, отметив положительную динамику по многим направлениям.