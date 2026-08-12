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Общество / Здоровье

761 случай ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

12 августа 2026 года, 10:30

761 случай ОРВИ выявили в Псковской области за неделю, с 3 по 9 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

761 случай ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

Источник: pxhere.com

Доля детей в возрасте до 14 лет среди всех заболевших составила 53,5%. В Пскове медработники зарегистрировали 315 случаев ОРВИ, а это 41,4% от числа по региону.

«В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии», – уточнили сотрудники Роспотребнадзора.

За указанный период в Псковской области также выявили 30 случаев острых кишечных инфекций. Заболеваемость ниже уровня среднего многолетнего показателя.

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