Псковская область приступила к ликвидации крупнейшего склада опасных пестицидов

В Палкинском районе началась утилизация 650 тонн опасных пестицидов, накопленных на бесхозном складе. Об этом в эфире «Оглавления» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 августа, рассказал министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

По его словам, для этих работ привлечен Федеральный экологический оператор – подведомственное учреждение Росатома, которое является единственным в России предприятием, имеющим право работать с отходами первого и второго класса опасности. «На сегодняшний день мы оттуда уже вывезли 60 тонн на утилизацию. В этом году планируем вывезти еще 40 тонн», – сообщил министр.

Виктор Мусатов отметил, что вопрос утилизации этого объекта находился на длительной паузе более десяти лет. Лишь в последнее время законодательство предусмотрело финансирование подобных работ за счет окрашенных экологических платежей. «На нем был пожар в процессе сбора. Не хотелось бы повторения», – подчеркнул гость студии, пояснив, что склад не был брошен: на объекте велся мониторинг, была установлена охрана и система видеонаблюдения.

Полную ликвидацию объекта власти планируют завершить к 2029 году.

Министр подчеркнул, что это, вероятно, самый сложный экологический объект на территории Псковской области, и работа с ним требует особой осторожности.