Квоты на медведя в Псковской области осваиваются лишь на четверть из-за отсутствия спроса

Охота на медведя в Псковской области теряет популярность, что приводит к росту численности хищника и его выходу к населенным пунктам. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 августа.

По его словам, при общей квоте на прошлый год в 490 особей ежегодно добывается лишь 20–30% от этого объема. «Мясо медведя не востребовано, шкура медведя не востребована. Охота сопряжена с определенными рисками», – пояснил министр.

Виктор Мусатов отметил, что медведь начинает появляться даже в тех районах, где его никогда не было. В случаях прямой угрозы жизни и здоровью людей власти принимают решение о регулировании численности.

Министр также затронул вопрос организации охоты на диких животных для иностранных туристов, назвав это сложным и дорогостоящим делом. По его словам, несмотря на сложности, ситуация с медведями находится под контролем, но через несколько лет она может стать более тревожной, если тенденция сохранится.