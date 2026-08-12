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Общество

Многодетная семья из Псковской области победила во всероссийском конкурсе

12 августа 2026 года, 09:56

Многодетная семья Прауст из Пыталовского района Псковской области стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Многодетная семья из Псковской области победила во всероссийском конкурсе

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, Кристина Петровна и Никита Эдуардович работают в Россельхознадзоре. Их общая семейная черта – бережное отношение к природе. «Супруги шутят, что у них уже развилась «профессиональная деформация»: рука просто не поднимется выбросить батарейку в обычную урну или пройти мимо мусора на земле», – поделился губернатор. 

Экопривычки родители прививают и своим детям. А их у них шестеро.

«Каждый ребёнок в семье – яркий талант: ребята играют на флейте, отлично рисуют, побеждают в краеведческих конкурсах», – отметил Михаил Ведерников.

Сегодня семья развивает экокультуру в Порховском районе: активно участвуют в волонтерстве и «Движении Первых», организуют акцию «Электросбор-60».

Уже три года глава семейства помогает благоустраивать муниципалитет в качестве волонтера проекта «Формирование комфортной городской среды».

Впереди у семьи Прауст – поездка в Москву и участие в торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце. «Спасибо вам за неравнодушие, созидательную энергию и активное участие в общественной жизни региона!» – подчеркнул он.

Семье Прауст Михаил Ведерников пожелал вдохновения, новых успехов и побед. Комплексная поддержка семей – приоритет одноименного нацпроекта «Семья».

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