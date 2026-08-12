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Транспорт / Инфраструктура

Однополосное движение введут на два месяца на участке Объездной дороги под Виадуком в Пскове

12 августа 2026 года, 10:16

Однополосное движение введут на два месяца на участке Объездной дороги под Виадуком в Пскове, сообщили «Псковской правде» в городской администрации.

Однополосное движение введут на два месяца на участке Объездной дороги под Виадуком в Пскове

Фото администрации Пскова

Ограничения будут действовать с 17 августа по 17 октября и затронут проезжую часть напротив здания №56а по Октябрьскому проспекту.

Однополосное движение введут в связи с проведением дорожных работ.

«Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», – прокомментировали в пресс-службе администрации Пскова.

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