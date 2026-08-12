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Общество

В Псковской области закуплена новая техника для лесопожарных формирований

12 августа 2026 года, 09:30

В рамках президентского национального проекта «Экологическое благополучие» Псковская область пополнила парк лесопожарных формирований новой техникой. 

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM), в этом году приобретены один трактор и четыре автомобиля УАЗ. 

Кроме того, были заменены десять камер видеонаблюдения в системе «Лесохранитель», которые после длительной эксплуатации требовали обновления.

Виктор Мусатов отметил, что в прошлом году Псковская область вышла на 100-процентную оснащенность лесопожарных формирований, однако техника со временем устаревает, поэтому обновление парка необходимо. Отвечая на вопрос о том, какая техника особенно нужна региону, гость радиоэфира сказал: «Мы ориентируемся на современную технику и технику, которая будет востребована в нашем регионе». Он также сообщил, что закупки осуществляются с учетом конкурентных процедур.

Говоря о работе противопожарной авиации, министр уточнил, что в этом году было совершено около десяти вылетов, общий налет составил более 50 часов. При этом он подчеркнул, что, несмотря на развитие технических средств, наземное патрулирование остается важной частью системы, особенно при выявлении торфяных пожаров осенью.

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