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Общество

Псковская область готовит проект ликвидации нефтехранилища в Невеле

12 августа 2026 года, 09:15

В Невельском районе Псковской области ведутся проектные работы по ликвидации крупного объекта накопленного вреда – территории, загрязненной мазутом. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По его словам, этот объект, а также склад пестицидов в Палкинском районе, являются четырьмя основными точками экологического неблагополучия в регионе. 

«Там загрязнена почва мазутом, и есть нефтешламы в оставшихся открытых резервуарах», – описал текущую ситуацию Виктор Мусатов.

В прошлом году Псковская область длительно работала с Министерством природных ресурсов и экологии России, и объект был включен в перечень приоритетных для федерального проекта «Генеральная уборка». Сейчас работы ведутся за счет средств областного бюджета, а именно окрашенных экологических платежей.

«Задача, чтобы в следующем году мы имели на руках проект ликвидации этого объекта и положительные заключения экспертиз, чтобы претендовать на получение федеральных денег уже в 2027 году», – заявил гость студии.

Министр отметил, что в регионе есть успешный опыт работы с подобными загрязнениями. Ранее на узловых станциях железных дорог проводилась очистка грунтов, накопленных со времен паровозов. Технологии предусматривают либо вывоз загрязненного грунта на переработку, либо его обработку специальными препаратами на месте для снижения содержания нефтепродуктов до установленных нормативов.

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