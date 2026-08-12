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Общество

Система «Лесохранитель» работает в Псковской области с 93 камерами

12 августа 2026 года, 09:11

Псковская область продолжает использовать систему дистанционного мониторинга пожарной опасности «Лесохранитель», которая насчитывает 93 видеокамеры. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Система «Лесохранитель» работает в Псковской области с 93 камерами

Фото Екатерины Ивановой

По его словам, в текущем году были заменены десять камер, поскольку «система создавалась достаточно давно, и камеры после длительной эксплуатации требовали замены». При этом новые камеры, как обратил внимание министр, «не уступают тем, которые закупались в недружественных странах».

Виктор Мусатов отметил, что увеличение количества камер в рамках текущего контракта не планируется, но замена оборудования будет производиться по мере необходимости. «Если камера пока достаточно эффективно работает, замена ее не требуется», – пояснил он. Отдельно министр подчеркнул, что система «Лесохранитель» уже получила распространение по всей России.

Система мониторинга, как обратил внимание гость радиоэфира, включает в себя несколько уровней: космический мониторинг Рослесхоза, авиационное патрулирование, наземное патрулирование и прием звонков от населения. 

«Это такая многоуровневая система мониторинга, начиная от космического и кончая тем, что мы каждого человека готовы выслушать», – резюмировал министр.

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