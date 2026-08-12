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Общество

В Псковской области продолжают выплачивать премии за добычу волка

12 августа 2026 года, 09:04

Власти Псковской области продолжают практику выплаты премий охотникам за добычу волка. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии региона в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» Виктор Мусатов, в прошлом году было добыто около 350 особей, однако проблема остается острой.

В Псковской области продолжают выплачивать премии за добычу волка

Источник: pxhere.com

По его словам, традиционный объект питания волка – кабан – в настоящее время на территории региона находятся в минимальной численности, что заставляет хищника выходить к селам. «Он начинает активничать вблизи населенных пунктов. Это тревожная ситуация», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Охота на волка, как уточнил гость студии, остается трудоемкой и финансово затратной. «Охотников-волчатников, которые могли бы организовать охоту, не так много. В целом я не скажу, что мы справляемся, но ситуацию держим под контролем», – заявил он. Министр также добавил, что в случае осложнения обстановки будут приняты допмеры.

Он в том числе сообщил, что волк и медведь являются двумя наиболее тревожными видами не только в Псковской области, но и во многих других регионах России. При этом численность остальных охотничьих видов, по его словам, остается стабильной, и предпосылок для введения ограничений по их добыче нет.

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