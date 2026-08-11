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Общество

В Псковской области планируют восстановить порядка 6500 гектаров леса

11 августа 2026 года, 17:52

В этом году в Псковской области планируют восстановить порядка 6500 гектаров леса. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов, пишет ПАИ.

В Псковской области планируют восстановить порядка 6500 гектаров леса

Фото: ПАИ

Гость эфира выразил уверенность, что этот план будет выполнен, подчеркнув, что работы по лесовосстановлению на территории Псковской области пока не закончены.

Виктор Мусатов отметил, что работа складывается из двух составляющих. Первое – искусственное лесовосстановление елью и сосной (на данный момент выполнено на 98%), второе – содействие искусственному лесовосстановлению. Речь идет о формировании качественных насаждений из различных пород в тех местах, где не могут произрастать хвойные деревья. Завершить процедуру планируется в октябре.

Министр также напомнил, что эта работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».

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