Около 11 тысяч школьников сядут за парты в Великих Луках 1 сентября

По данным на 7 августа, в школы Великих Лук зачислили 10 954 ученика. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

В их числе, 830 первоклассников, 1 190 девятиклассников, 445 учащихся 10-х классов и 449 одиннадцатиклассников. При этом формирование классов еще не завершено.

В ответе на запрос редакции глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подчеркнул, что по принципу «иногородний» детей не делят.

По его словам, самыми многочисленными стали школа №13, в которой обучается 1 022 ученика, и лицей №11 с 1 017 учениками. «На 7 августа самым малочисленным оказался Центр образования – всего 132 обучающихся. Однако в этой школе продолжается формирование контингента», – отметил глава администрации.

На сегодняшний деть в Великих Луках работают 19 детских садов и 17 школ. Все образовательные учреждения, кроме детсада №21, в настоящее время закрыты на капитальный ремонт. Свои двери для воспитанников они откроют уже 1 сентября.